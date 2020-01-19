"سباق إلكتروني" بمصر لنشر الوعي بمخاطر السرطان

تحت شعار "هسابق ضد السرطان" أطلقت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، الأحد، للعام الثاني على التوالي سباق أونلاين، احتفالا باليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير/ شباط.



ويهدف السباق إلى محاربة السرطان والمعتقدات الخاطئة بشأنه وطرق الوقاية منه، كما يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر وزيادة الأمل في الشفاء والوصول إلى أفضل النتائج في العلاج.

ودعت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي إلى المشاركة في السباق والقيام بدور إيجابي من خلال نشر رسائل المؤسسة أو توجيه رسالة للمجتمع باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة أو نشر أعراض السرطان أو مساندة مريض سرطان في رحلته، وقالت "اختر الطريقة اللي تناسبك في المشاركة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن ثلث أنواع السرطان يمكن الوقاية منها إذا امتنعنا عن التدخين وتناولنا غذاء صحيا واحتفظنا بوزن مثالي ومارسنا الرياضة.

ويُعَد السرطان ثاني عامل من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: "يمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 3.7 مليون شخص كل عام عن طريق الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه".

ووفقا لآخر إحصائيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان، تقدر التكلفة الاقتصادية للسرطان بنحو 1.16 تريليون دولار أمريكي ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإنتاجية وفي دخل الأسر والمعيشة، فضلا عن الحد من نوعية وجودة الحياة، والتسبب في الإعاقة، والوفاة المبكرة.





ووجه شعلان بعض النصائح التي تحسن من جودة الحياة وتساعد على الوقاية من السرطان وهي:

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- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- المحافظة على الوزن.

- التقليل من الدهون المشبعة وتناول أغذية صحية.

- التقليل من تناول اللحوم المصنعة.

- التطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي B وفيروس الورم الحليمي البشري.

- تقليل تعاطي الكحوليات.



