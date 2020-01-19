8 أعراض لأورام الرحم الليفية.. احذري النزيف المتكرر

الأورام الليفية تصيب ما بين 40% إلى 50% من النساء - أرشيفية

قال الدكتور شريف يحيى سليمان، استشاري النساء والتوليد بمصر، إن أكثر من 30% من النساء في سن الإنجاب لديهن أورام ليفية دون أن يعرفن؛ لأن الأورام الليفية أحيانا تكون صغيرة جدا ولا تظهر بوضوح من خلال السونار.



وأوضح سليمان أن معظم الحالات التي تستعد للحقن المجهري تكتشف بالصدفة أثناء التحضير للحقن أنها تعاني من أورام ليفية هي التي منعت الإنجاب لسنوات.

والأورام الليفية هي نوع من أورام الرحم الحميدة التي تتكون في نسيج عضلات الرحم نفسها، وتؤثر هذه الأورام سلبا على الحمل والولادة، حيث تحجب دخول السائل المنوي لقناة فالوب، أو تجعل وضعية الجنين غير سليمة نتيجة لتمددها، وقد تتسبب في الولادة المبكرة.

وتصيب الأورام الليفية ما بين 40% إلى 50% من النساء في المرحلة العمرية من 30 حتى 45 وهو سن الإنجاب.





وتتراوح أحجام الأورام الليفية ما بين حجم البذرة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية، إلى الكتل الضخمة التي تشوه الرحم وتوسعه.

وأشار سليمان إلى أبرز أعراض الأورام الليفية التي يجب الانتباه إليها لاكتشافها مبكرا وهي:

- استمرار الدورة الشهرية لأكثر من أسبوع.

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- تكرار التبول.

- الإمساك.

- ألم بالظهر والساق.

- ألم مزمن بالحوض.

- تأخر الإنجاب.

- نزيف متكرر.

- ألم أثناء الجماع والحمل.

ويوضح سليمان أن هناك إمكانية لتكون أورام ليفية جديدة في الرحم، وقد تحتاج لعلاج أو لجراحة أو لا تحتاج، لكن يتوقف ذلك على رأي الطبيب المعالج.