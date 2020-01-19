القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت السلطات الفلبينية آلاف السكان الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بالقرب من بركان ثائر في البلاد على البقاء في أماكنهم وعدم العودة إلى منازلهم، لأن خطر حدوث ثوران أكبر للبركان لا يزال قائما.
ونزح أكثر من 162 ألف ساكن بسبب ثوران البركان، فيما عززت الشرطة الدوريات لإخلاء البلدات، الواقعة في منطقة خطر نصف قطرها 14 كيلومترا حول بركان "تال" في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر تال.. بركان يضع الفلبين في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.