تال.. بركان يضع الفلبين في خطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت السلطات الفلبينية آلاف السكان الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بالقرب من بركان ثائر في البلاد على البقاء في أماكنهم وعدم العودة إلى منازلهم، لأن خطر حدوث ثوران أكبر للبركان لا يزال قائما.

ونزح أكثر من 162 ألف ساكن بسبب ثوران البركان، فيما عززت الشرطة الدوريات لإخلاء البلدات، الواقعة في منطقة خطر نصف قطرها 14 كيلومترا حول بركان "تال" في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.