17 إصابة جديدة بـ"الفيروس التاجي" في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين تشخيص 17 حالة جديدة مصابة بمرض الرئة الغامض في مدينة ووهان بوسط الصين.

وتوفي حتى الآن اثنان من المرضى المصابين بالفيروس التاجي في الصين، والذي يُعتقد أنه نشأ داخل سوق للحيوانات في ووهان.

وقالت السلطات الصحية في ووهان، الأحد، إن الرقم المعدل جاء بعد فحص المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة غير المعروفة في العديد من المستشفيات، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تشخيصهم في الصين إلى 62 حالة.

ووفقا للسلطات الصحية فإن من بين المرضى الـ 17 الذين تم تشخيصهم حديثًا بالفيروس الجديد، هناك 3 في حالة حرجة، وباقي المرضى حالتهم مستقرة، وسيتم إجراء الفحوصات على الحالات المشتبه بها.

لكن ظهور الفيروس يثير المخاوف، ففي هذا الوقت يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية وفي دول أخرى مثل تايلاند واليابان.

وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة للصين إجراء اختبارات حمى على الوافدين.

وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس إنجلوس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن ليس هناك "دليل واضح" على انتشار الفيروس عن طريق الاتصال البشري، لكن خبراء من أمبريال كوليدج لندن، حذروا من عدم استبعاد انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان، اعتماداً على تجربة سابقة لتفشي متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية بيانا، الأحد، قالت فيه إن خبراءها قرروا أن "الوباء الحالي ما زال من الممكن الوقاية منه والسيطرة عليه".

وأضافت اللجنة: "غير أن مصدر النوع الجديد للفيروس التاجي لم يتم العثور عليه، ولم يتم التأكد بشكل كامل من انتقال الوباء، وما زال تحور الفيروس يحتاج لمراقبة عن كثب".