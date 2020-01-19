القاهرة - لايف ستايل المقادير

5 أكواب كريمة مخفوقة محلاة (300 جم).

11 قطعة بسكويت سادة مستطيل كبير.

3 أكواب فراولة (450 جم)، مقطعة. الطريقة: وزعي طبقة رقيقة من الكريمة المخفوقة في طبق زجاجي مربع.

ثم ضعي طبقة البسكويت على القمة، ثم تغطى بطبقة من القشدة المخفوقة.

ثم ⅓ الفراولة في الأعلى، وبعدها ضعي الكريمة مرة أخرى.

كرري الخطوتين السابقتين حتى تمام انتهاء المكونات لديك (يجب أن تكون الطبقة العليا من الفراولة ولا ينبغي تغطيتها بالكريمة المخفوقة).

ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل تقديمها. قد يهمك أيضا: Advertisements تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الفراولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى الفراولة والكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.