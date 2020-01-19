إليكم بعض المنشطات الطبيعية للرجال لتعزيز الرغبة الجنسية

يبحث العديد من الرجال حول العالم، في الوقت الحالي عن المنشطات الطبيعية، التي تتوفر لديهم بأسعار زهيدة، ولا تحتاج إلى صرف المزيد من الأموال، أو حتى التأثير الصحى للمنشطات الدوائية الكيميائية.

حيث أن هناك العديد من المنشطات الطبيعية التى تتميز بالعديد من الخصائص المثيرة للشهوة الجنسية، وهو ما أثبت العلم صحته، وتفاجأ البعض أن هناك العديد من الشعوب منذ زمن بعيد كانوا يستخدمونها، قبل أن يتم التوصل إلى الأدوية، ولكنها أثبتت ولا زالت تُصبت فاعلية أفضل.

وللعلم فإن معظم المواد الطبيعية سواء من الخطروات أو غيرها من المنتجات الطبيعية التي لا يُضاف إليها مواد صناعية أو مواد خطرة هي مفيدة حقًا لجسد الرجال، ولكن هناك 7 أطعمة بالتحديد لهم أهمية في تدفق الدم في الجسد، ويعززون الشهوة الجنسية لدى الرجال، ونستعرضهم إليكم

1 - التين: تتركز فيه الفلافونيدات والبولي فينول ومضادات الأكسدة

2 - الشوكولاتة الداكنة: يعتبرها الجميع منذ زمن بعيد منشط جنسي طبيعي

3 - الكمأة: فطريات ترابية مكلفة، تعتبر عامل جذب للجنس الآخر

4 - العسل: غني بفيتامين "ب" الذى يعزز هرمون التستوستيرون في الدم

5 - الأفوكادو: المستويات العالية لفيتامين (إي) فيه تحافظ على حيوية الشباب

6 - الهليون: غني بفيتامين (إي) الذي يساهم في تحفيز الهرمونات الجنسية

7 - الريحان: استخدمته الشعوب كمنشط جنسي ويزيد معدلات ضربات القلب

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