شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار قياس نسبة تشبع الجسم بالأكسجين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين عبر الشرايين إلى جميع الأعضاء الداخلية، كما يجب أن تحمل كمية كافية من الأوكسجين لبقاء الإنسان على قيد الحياة، عادة ، عندما تمر خلايا الدم الحمراء عبر الرئتين ، يتم تحميل 95 ٪ -100 ٪ منها، أو "المشبعة"، مع الأكسجين، إذا كان الشخص يعانى من مرض في الرئة أو أنواع أخرى من الحالات الطبية ، فقد يحمل عدد أقل من خلايا الدم الحمراء الكم المعتاد من الأكسجين، وقد يكون تشبع الأكسجين لدي الشخص أقل من 95٪، إذا كان تشبع الأكسجين في الدم منخفضًا جدًا ، فقد يحتاج إلى إعطاء الأكسجين للتنفس.

وهناك اختبار تشخيصى لقياس نسبة تشبع التشبع بالاكسجين ومعرفة الكم الذى يحتاجه الجسم فى حاله وجود نقص، وفقا لما ذكره موقع healthline .

كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟لا يوجد إعداد ضرورى. كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟لا يوجد إعداد ضرورى.



ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟ ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟

يمكن إجراء تقدير لتشبع الأكسجين بسهولة وبدون ألم باستخدام مشبك يناسب إصبع المريض، ويمكن لهذا الجهاز إجراء تقدير جيد لتشبع الأكسجين لدي المريض، لأن خلايا الدم المشبعة بالأكسجين تمتص الضوء وتعكس الضوء بشكل مختلف عن الخلايا غير المشبعة، تكون خلايا الدم حمراء ساطعة عندما يتم تحميلها بالأكسجين ، وتتحول إلى لون مزرق عندما لم تعد تحمل حمولة كاملة من الأكسجين، لا يمكن لآلة مشبك الإصبع إعطاء قياس مثالي لتشبع الأكسجين الخاص للشخص يمكن أن يعطي تقديرًا تقريبيًا فقط ، ويمكن أن يتأثر قياسه بأشياء بسيطة مثل طلاء الأظافر الأحمر .

Advertisements

اختبار أفضل لقياس تشبع الأكسجين الخاص بالشخص هو اختبار غازات الدم الشرياني. في هذا الاختبار ، يجب سحب عينة صغيرة من الدم مباشرة من الشريان، تستخدم معظم اختبارات الدم الأخرى دمًا يتم سحبه من الوريد ، لذلك يختلف هذا الاختبار قليلاً، في الغالب يكون الشريان الذي يتم أخذ عينات منه هو الشريان الكعبري في المعصم ، وهو الشريان الذي يمكن أن تشعر به عند أخذ النبض، لسحب الدم من هذا الشريان ، يشعر الطبيب أو فني بنبض المريض قبل إدخال الإبرة، يجد بعض المرضى أنه من المؤلم أكثر قليلاً أخذ دم من الشريان بدلاً من الوريد ، لكن الإجراء يستغرق بضع ثوانٍ فقط، يمكن اختبار الدم الشرياني مباشرة لمعرفة مستوى أكسجينه ، ويمكن إجراء اختبارات أخرى (مثل مستوى ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحموضة في الدم) أيضًا.

ما هي مخاطر الاختبار؟القياس المصنوع من مشبك الإصبع ليس له مخاطر، مخاطر فحص غازات الدم الشرياني صغيرة جدا، فمن غير المحتمل أن تسبب أي إصابة مؤقتة للشريان لأن معظم المرضى يضخون الدم بأيديهم من خلال أكثر من شريان واحد. ما هي مخاطر الاختبار؟القياس المصنوع من مشبك الإصبع ليس له مخاطر، مخاطر فحص غازات الدم الشرياني صغيرة جدا، فمن غير المحتمل أن تسبب أي إصابة مؤقتة للشريان لأن معظم المرضى يضخون الدم بأيديهم من خلال أكثر من شريان واحد.

وقبل سحب الدم ، قد يقوم الطبيب بفحص بدني قصير للتأكد من أن المريض لا يزال يحصل على تدفق دم جيد ليديه حتى عندما يتم حظر شريان معصم واحد، للقيام بهذا الاختبار ، يضغط الطبيب أولاً على جانبي المعصم لمنع تدفق الدم ، حتى تصبح يد المريض شاحبة، ثم يرفع الضغط من جانب واحد ليرى ما إذا كان ذلك كافيا للسماح لليد بالتحول إلى اللون الوردي مرة أخرى.



ما الذى يتوجب على المريض فعله بعد انتهاء الاختبار؟ ما الذى يتوجب على المريض فعله بعد انتهاء الاختبار؟

سيحتاج المريض إلى الضغط على الشريان لبضع دقائق بعد سحب الدم ، لأن الشرايين أكثر عرضة للنزف بعد الأوردة.



كم من الوقت ستنتظر لمعرفة تعرف نتيجة الاختبار؟ كم من الوقت ستنتظر لمعرفة تعرف نتيجة الاختبار؟

تتم معالجة نتائج اختبار غازات الدم الشرياني بسرعة كبيرة ومتاحة في غضون 15 دقيقة في معظم المختبرات، ويتوفر تقدير مشبك الإصبع للأكسجين على الفور.