شكرا لقرائتكم خبر عن برد المعدة والانفلونزا.. كيف تفرق بين الأعراض المتشابهة لهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعرض نسبة كبير من الأشخاص لألم شديد في المعدة، ويصاحبه في بعض الأحيان القيء والغثيان، وهذا الأمر يتسبب في عدم القدرة علي القيام بأي شيء أخر أو عمل، ويشعر الشخص بالرغبة الملحة في الارتياح، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أعرضا برد المعدة وفقا لموقع "HEALTHLINE".

وأوضح التقرير المنشور أن بعض الأشخاص المصابين ببرد المعدة يتعرضون لأعراض مشابه للإصابة بنزلات الأنفلونزا العديدة، وهذا الأمر هو السبب في عدم القدرة علي التشخيص السليم لها.

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ومن أسباب الإصابة ببرد المعدة التعرض لانتشار الفيروسات والجراثيم التي يسهل انتشارها حول الأشخاص، وهذا الأمر يتسبب في إتنتقال من شخص إلى أخر، وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة ببرد المعدة، ومن أبرزها التعرض للإسهال والغثيان والقيء، مع التعرض لإرتفاع أو انخفاض في درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ، ويصاحب هذا الأمر ألم شديد في عظام الجسم.

كما أكد التقرير أن فرص الإصابة ببرد المعدة تزداد في الأماكن المزدحمة كالمواصلات العامة، كما أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي تشير إلى الإصابة ببرد المعدة، ومنها تناول الطعام الملوث، وأيضا التعامل والاتصال بين الأشخاص المصابين.

وهناك بعض النصائح التي تساعد في علاج برد المعدة، ومنها الإكثار من تناول السوائل الدافئة كالينسون والنعناع والبردقوش فهي مشروبات تساهم بشكل كبير في تهدئة المعدة وعلاج برد المعدة، كما أن الاهتمام بالنظافة العامة تعد من الأمور التي يجب القيام بها.