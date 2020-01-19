تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كشك ألماظ

المقادير 4 x معلقة كبيرة دقيق

4 x معلقة كبيرة أرز عادى (مسلوق)

1 x عدد بصلة (مفرومة متحمرة)

1 x كوب مرق الدجاج

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة) الطريقة: نحضر طاسة غويضه ونخلط جميع المكونات ماعدا البصل المحمر و نضعة على نار هادئة حتى يغلظ الخليط.

نضع الخليط في طبق للتقديم ونضيف البصل المحمر، ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس مع الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران

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