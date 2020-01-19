القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب دقيق (أسمر)

2 x عدد فص ثوم

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x كيلو فلفل أخضر حلو (قطع صغيرة)

1 x كيلو بصل (قطع صغيرة)

1 x كيلو طماطم (مقطعة متوسطه)

1 x كيلو كوسة (مقطعة مكعبات)

1 x كوب ماء

1 x كيلو بطاطس (مقطعة مكعبات)

1 x كيلو باذنجان اسود كبير (مقطعة مكعبات)

1 x كيلو لحمة (غنم مقطعة قطع صغيرة)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x رشة ملح الطريقة: نحضر حلة ونضع الزيت ليسخن ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل، نضيف قطع اللحمة ونقلب لمدة 10 دقائق.

نقوم بإضافة الثوم والبهارات، ثم نضيف الماء الساخن ونقلب جيداً ونتركة حتى يغلي ثم نضيف الملح والخضار ماعدا الطماطم، ونتركهم حتى ينضجوا نسبياً.

نقوم بخلط الدقيق الأسمر والماء ورشة الملح وملعقتين زيت الذرة لصنع العجينة ونقسمها قطع صغيرة ونشكلها على هيئة مربعات ونرق المربعات ثم نتركها جانباً لمدة 15 دقيقة.

مع إقتراب نضج اللحمة نضع مربعات العجينة واحدة تلو الأخرى مع مراعاة عدم الإلتصاق، ونتركهم على النار لمدة 10 دقائق حتى تنضج اللحمة مع التحريك لعدم الألتصاق، وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة بطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم المصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مرقوق باللحمة والخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.