تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الخضار

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
14 x عدد طماطم
6 x عدد كوسة
4 x عدد بطاطس (حجم كبير)
3 x عدد باذنجان اسود كبير
2 x كوب زيت قلي
1 ½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة كمون
½ x معلقة صغيرة بهارات
الطريقة:
نقوم بتقطيع الباذنجان لحلقات ونضعها في الماء ونضيف نصف معلقة الملح لمدة 15 دقيقة، نقشر البطاطس والكوسة وننقطعهم أيضاً لحلقات.
نقوم بقلي البطاطس أولاً ثم الكوسة بعد ذلك الباذنجان، ونقوم بتقطيع الطماطم لحلقات ونحضر طبق تيفال ونرصهم بحيث يغطوا الطبق.
ونضعهم على النار مع التقليب حتى تذبل الطماطم، بعد ذلك نضيف البهارات والملح والكمون ونقلب جيداً، ثم نضيف الباذنجان والكوسة والبطاطس تدريجياً مع التقليب حتى يغمروا في الطماطم ويغطوا بورق فويل ويتركوا حتى يذبل الخضار قليلاً، ويقدم.
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