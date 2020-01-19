القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة دقيق

3 x معلقة كبيرة لبن بودرة

2 x علبة تونة

1 x كوب ماء

1 x عدد فلفل أخضر حلو (رومي)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x عدد بصلة

1 x كيس مكرونة (بيني) الطريقة: نقوم بتحمير البصل مع الفلفل الرومي والتونة والبهارات، ثم نقوم بسلق المكرونة.

نحضر صينية ونضع نص كمية المكرونة ونضع خليط التونة ثم يضاف نصف كمية المكرونة.

نقوم بتحضير البشاميل نخلط الماء واللبن والدقيق على النار حتى يغلظ الخليط ونضيفهم على المكرونة وندخلها الفرن حتى تنضج ويحمر وجهها، وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات التونة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالتونة والبشاميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.