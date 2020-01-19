تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كشرى بطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب أرز عادى

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد بطاطس (متوسطة مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة)

1 x معلقة كبيرة زيت قلي

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة) الطريقة: في مقلاة نضع الزيت ونحمر البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

في قدر على النار نضع معلقتين زيت ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

نضيف البطاطس ثم الصلصة ونقلب جيدا.

نضيف 3 أكواب ماء حتى يغلي ثم نضيف الأرز والملح.

عندما يجف السائل من الأرز ونهدئ النار ونترك المزيج حتى ينضج تماما، ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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