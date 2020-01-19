تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بط بالكرز

المقادير

400 x جرام كريز (منظف ومنزوع النواة)

5 x عدد عيدان كرفس (مقطع)

2 x عدد جزر (حلقات)

2 x عدد بطاطس (حلقات)

1 x معلقة كبيرة خل (عنب أحمر)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب عصير (عنب أو برتقال)

1 x عدد بصلة (مكعبات كبيرة)

1 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x معلقة كبيرة دقيق ذرة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد برتقال (مقطع نصفين)

1 x عدد بطة

1 x معلقة كبيرة روزمارى

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال (أو ليمون)

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

الطريقة:

ينظف البط جيدا جدا ويدعك بالدقيق والخل من الداخل والخارج.

يغسل جيدا بالماء وينشف جيدا وبواسطة الشوكة نعمل على وخز جلد البطة من جميع الجهات.

تتبل البطة جيدا بالملح والفلفل الأسود والروز مارى ونضع بداخل البطة البرتقالة وعشر حبات من الكريز.

نضع فى صينية البطاطس والجزر والكرفس والبصل ونضع فوقهم البطة.

توضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 مدة ساعة ونصف حتى تنضج البطة تماما ويحمر لونها.

نترك البطة تماما حتى تهدا ثم تقطع لشرائح.

فى إناء نضع الكريز وعصير العنب أو البرتقال وخل العنب والكريز من داخل البطة والجنزبيل والصويا صوص ونضعهم على النار حتى ينضج الكريز.

نذوب دقيق الذرة فى معلقتين من عصير العنب أو البرتقال ثم عند الغليان نضيفة مع التقليب المستمر حتى يسمك الصوص.

تقدم شرائح البط مع صوص الكريز والخضار المستوى مع البطة بالهناو الشفا.

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