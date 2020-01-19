تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حبات الذرة بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد طماطم (مقشرة ومقطعة)

2 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع)

2 x عدد بصلة مفرومة

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x علبة حبات ذرة (حلوة)

2 x معلقة كبيرة بقسماط مطحون

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x رشة بابريكا

½ x كوب زيتون اسود (منزوع النواة)

½ x كوب جبن بارميزان مبشور الطريقة: فى وعاء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الفلفل ونقلب على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف الطماطم والزيتون الأسود ونتبل بالملح والفلفل الأسود ونقلب ويترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر.

فى طاسة على النار نضع معلقة من الزبد ونضيف حبات الذرة المصفاة ونقلب لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف خليط الطماطم والبصل ونقلب لمدة عشر دقائق.

تدهن صينية بايريكس بالزبد ويصب فيها خليط الذرة ثم ينثر على الوجة البقسماط المطحون والجبن وقطع صغيرة من الزبد.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين ان تأخذ لون ذهبى شهى تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز

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