تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيكن ستربس بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x معلقة كبيرة دقيق

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

3 x معلقة كبيرة زبادي

3 x كوب كورن فلكس

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة بهارات دجاج

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة شرائح طولية)

½ x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

½ x معلقة صغيرة جنزبيل (بودر)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة) الطريقة: تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل وبودرة البصل وبودرة الزنجبيل وبهارات الدجاج والزبادي وتحفظ في الثلاجة لمدة ساعة.

في هذه الأثناء نقوم بفرم الكورن فليكس بالنشابة فرم خشن وليس ناعم ونخلطه مع البقدونس والقليل من الملح والفلفل.

نخرج الدجاج من الثلاجة، ونخفق البيض مع زيت الزيتون.

نغلف قطع الدجاج بالدقيق ثم نغمسها في خليط البيض وتغلف أخيرا بالكورن فليكس.

تخبز في فرن ساخن على درجة 200 مئوية، 400 فهرنهايت لمدة 30 دقيقة، بحيث تكون مقسمة 15 دقيقة على كل جانب ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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