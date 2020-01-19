تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صاجية دجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير 50 x جرام دهن ضانى

3 x عدد بصل (مكعبات)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد دجاجة كاملة (مخلية من العظم ومقطعة مكعبات)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كوب زيت زيتون الطريقة: يوضع الصاج أو المقلاه على النار ويضاف الزيت.

تضاف لية الخروف وتقلب لمدة دقيقة.

يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف الدجاج ويقلب بين الحين والآخر لمدة 20 دقيقة.

يضاف الملح والفلفل الأسود ويترك دقيقة واحدة ويكون جاهزا للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاجة محشية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك لحم بصلصة الفطر

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