تعرف علي أهم مخاطر اختناق الطفل

الاختناق خطر شائع يمكن أن يعرض حياة طفلك للخطر، وبصفتك المسئولة عن صحتك طفلك، فلا تقلق كثيرًا بشأن ما يجب على طفلك ألا يأكله، فعلى الرغم من أن بعض الأطعمة تسبب الاختناق لطفلك، إلا أن الألعاب والأدوات المنزلية قد تتعثر فى مجرى الهواء الصغير وقد تتسبب فى موته أيضا.

وفقا لتقرير موقع "thehealthsite" يعد الاختناق أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، الذى يمكن أن يؤدى انسداد مجرى الهواء الميكانيكى أيضًا يسبب إلى الوفاة، لأن التحكم الحركى للأطفال الصغار والرضع يكون قيد التطوير، لذلك لا يمكنهم مضغ الطعام وابتلاعه بشكل صحيح.

أيضا الأطفال لا يكونوا قادرين على سعال أي شيء يعلق في مجرى الهواء، ولهذا السبب يتعرضون لخطر كبير من الاختناق، كما قد تؤدى بعض الحالات الأساسية، مثل المشكلات العصبية العضلية، واضطرابات النمو وإصابات الدماغ إلى زيادة خطر انسداد مجرى الهواء في طفلك الصغير.

تحديد الأطعمة التي تشكل تهديدا

تشمل المواد الغذائية التي من المحتمل أن تشكل خطر الاختناق على طفلك الحلوى الصلبة والعظام والعنب والمكسرات والبذور والفشار والكراميل وزبدة الفول السودانى.

ما يجب عليك فعله: أشرف عن قرب على طفلك أثناء تناول وجباتهم، وقم بتقطيع الأطعمة الدقيقة والمستديرة إلى شرائح رفيعة أو طويلة أو قطع صغيرة، وعلم طفلك كيفية مضغ وابتلاع الطعام بشكل صحيح.

كن حذرا حول لعب الأطفال

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قد تكون الألعاب أيضًا خطيرة عندما يتعلق الأمر بالاختناق، ف يجب أن تكون متيقظًا لمنع الحوادث غير المرغوب فيها، وتوخي الحذر بشأن اللعب والأشياء الموجودة حول المنزل، لذا تجنب إعطاء الألعاب الصغيرة لطفلك إذا كان عمره أقل من 4 سنوات، مع ضرورة قراءة توصية العمر على اللعبة .

الانتباه للأدوات المنزلية

قد تشكل بعض الأدوات المنزلية خطر على الأطفال، مثل العملات المعدنية وبطاريات الساعات الدائرية وأغطية الأقلام أو أزرار وأغطية زجاجات بلاستيكية.

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