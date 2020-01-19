تعرف علي أهم أسباب القلاع الفموي

القلاع الفموى واحد من الامراض الشائعة والمعدية التى يتعرض لها الكثيرون وهوعبارة عن فطريات بيضاء منتشرة فى الفم وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على تناول الطعام أو البلع، فى الغالب الاطفال الرضع وكبار السن هم الأكثر عرضا للإصابة بالقلاع الفموى نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالقلاع الفموى وهى:

1: ظهوربقع بيضاء وحمراء فى الفم.

2:احمرار شديد فى الفم مع الم وعدم القدرة على تناول الطعام وصعوبة فى البلع.

3:تشققات فى الفم.

4: عدم القدرة على تذوق الطعام.

5:التهابات شديدة فى الفم واللسان.

فى الغالب يكون سبب القلاع الفموى هو الاصابة ببعض الفيروسات والبكتيريا ، حيث ذكر الموقع mayoclinic بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالقلاع الفموى وهى:

أسباب الإصابة بالقلاع الفموى

1: ضعف الجهاز المناعى من العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالقلاع الفموى.

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2: الإصابة بالأمراض السرطانية وفيروس نقص المناعى البشرية.

3: مرض السكريزيد من خطر الاصابة بالقلاع الفموى، لذلك ينصح مرضى السكر بالمتابعة الدورية وقياس مستوى السكر فى الدم باستمرار مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

4: الإصابة بالعدوى الفطرية المهبلية.

5: الاثارالجانبية لبعض الأدوية تسبب الاصابة بالقلاع الفموى.

6: بعض الحالات التى لها علاقة بالأسنان ومنها تركيب الاسنان الصناعية أو الاصابة بجفاف الفم، فكل هذه الحالات تزيد من الاصابة بالقلاع الفموى.

وللوقاية من الاصابة بالقلاع الفموى ينصح بغسل الفم والاسنان جيدا والتخلص من الاطعمة المتراكمة، كما ينصح مرضى السكر يقياس السكر باستمراروتناول الادوية فى مواعيدها، علاج جفاف الفم .

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