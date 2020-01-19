تعرف علي أهم أسباب الدوخة المستمرة

الدوخة والشعور بالدوار الشديد واحدة من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، فهناك أسباب عديدة ومختلفة للإصابة بالدوخة قد يكون نتيجة خلل فى الجهاز العصبى أو نتيجة سوء التغذية، وقد يكون بسبب الحمل، لذلك قبل التعامل مع المشكلة ينصح بمعرفة السبب أولا ثم تناول الأدوية المناسبة للحالة.وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن الدوخة يصاحبها بعض الأعراض ومنها "الجفاف، العرق الغزير، زغللة فى العين، الشعور بالتعب والإرهاق الشديد"، كما أن هناك أسبابا مختلفة للدوخة وهى:

أسباب الدوخة المستمرة

1: التهاب الأذن الوسطى ومشاكل الأذن عموما تسبب ألما شديدا ودوخة والدوار المستمر، وعدم القدرة على التعايش بشكل طبيعي.

2: قد تكون الدوخة المستمرة نتيجة الإصابة بانخفاض شديد فى مستوى السكر فى الدم، وغالبا يتعرض لها مرضى السكر، لذلك ينصح بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها وقياس السكر باستمرار.

3: اضطراب فى ضغط الدم يسبب الدوخة الشديدة سواء كان انخفاض ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، فكلاهما يسببان الدوار الشديد والاغماء فى بعض الأحيان.

4: تعرض الجسم للجفاف الشديد وفقدان السوائل فى الجسم من الأسباب التى تؤدى للدوخة الشديدة وعدم القدرة على الحركة، لذلك ينصح بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

5: سوء التغذية والأنيميا من المشاكل الصحية التى تسبب الدوخة والإغماء، فينصح دائما بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الفواكه والخضراوات.

6: نقص فيتامين ب فى الجسم يسبب الدوخة الشديدة والإعياء المستمر.

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7: الاكتئاب والضغط النفسى والعصبى من المشاكل التى تؤثر على صحة الجسم البدنية وتعرضك للدوخة والتعب الشديد.

8: قلة النوم تؤثر على صحة الجسم وتسبب الدوخة والإرهاق وعدم القدرة على التركيز، لذلك ينصح دائما بالنوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم.

9: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الدوخة الشديدة والتعب والإرهاق، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

10: الإصابة بالسكتة الدماغية والصداع الشديد من تسبب الدوخة الشديد والإغماء فى بعض الحالات.

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