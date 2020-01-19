تعرف علي كيفية الحماية من الإصابة بأزمة قلبية

يجب أن تكون على دراية بالحقيقة المحزنة المتمثلة في وفاة المؤلف الشهير جيم فيكس في يوليو عام 1984 بسبب نوبة قلبية أثناء الركض، وأحد الدروس المستفادة هو أن حتى مع ممارسة رياضة مثل الجرى هذا لا يعنى أنك محمى من مشاكل القلب، فيمكن أن تصىب النوبات القلبية أي شخص وفي أي مكان، وبالتالى فإنه قبل أى ماراثون يجب الاحتفاظ بعدد من النصائح الحيوية أثناء الجري.

الجري ممتع! ولكن يمكن أن يتحول إلى كابوس للغاية! نعم، لقد سمعتنا هنا، سوف تشعر بالصدمة لمعرفة أنه يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أثناء الجري. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة رابطة القلب الأمريكية فإن المسافة الماراثونية من المرجح أن تضع قلب الهاوي تحت الضغط، وقد يؤدى الجرى أو أى نشاط ذات كثافة عالية إلى الضغط على عضلة القلب كما تفعل أنسجة الرئة وعضلات الساق والذراع.

وبالتالى قد يكون الناس عرضة لخطر أحداث القلب خلال التمارين عالية الكثافة، وطالما كنت بطيئا تدرب بشكل تدريجي من خلال زيادة وتيرتك تدريجيا، واستمع إلى العلامات التي قدمها جسمك، فقد يتكيف قلبك ورئتيك بنفس المعدل. هذا يمكن أن يساعدك على تقليل خطر أي إصابات أو مشاكل في القلب.

العلامات التى تشير إلى ما إذا كان جسمك جاهزًا لسباق الماراثون أم لا:

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- إذا زاد معدل ضربات القلب بمستوى عالٍ حتى مع الحد الأدنى من التمرينات فهذا هو الوقت المناسب لحل المشكلة لأن هذه ليست علامة جيدة لقلبك.



- إذا ارتفع ضغط الدم لديك بشكل كبير فقد يكون ذلك مثيراً للقلق. وبالمثل إذا انخفض ضغط الدم لديك بدلاً من الارتفاع، فهذا أيضًا مؤشر على بعض المشكلات القلبية الكامنة.



- إذا كنت تشعر باستمرار بالتعب أثناء الركض فهذا هو الوقت المناسب للتشاور مع الخبير الخاص بك وتقييم نفسك.



- فى كل مرة تقوم فيها بالرياضة ارصد معدل ضربات القلب، فهذا سيساعدك على فهم أداء قلبك.



- تعرف على تاريخ عائلتك من نوبة قلبية.



- قل لا للتدخين والكحول، وحاول أن تبقى خاليا من الإجهاد.



- اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة ومحملة بالفواكه والخضروات الطازجة لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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