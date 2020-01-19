تعرف علي الفرق بين الدهون وارتفاع الكولسترول

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي،تقريرا حول الفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول ، فهما نوعان منفصلان من الدهون التي تنتشر في الدم، فالدهون الثلاثية هي التي تقوم بتخزين السعرات الحرارية التي لا يقوم باستخدامها الجسم، وتوفر الطاقة للجسم، أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا وبعض الهرمونات في الجسم.

وأكدت وزارة الصحةالسعودية أن هناك بعض الأسباب المؤدية للتعرض لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم أبرزها التاريخ العائلي أي أن هناك أي شخص في العائلة مصاب بهذا الإرتفاع من قبل أن لا، كما أن للسمنة دور كبير في هذا الأمر، والإكثار من تناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات لديهم دور كبير في التعرض لهذا الأمر.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، أن الأشخاص المصابون بالسكر، وليس لديهم القدرة علي السيطرة عليه يصبحون أكثر عرضه للإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية والكولسترول في الدم، ولذا يجب تنظيم نسبته.



كما أوضحت وزارة الصحة السعودية أن التعرض للإصابة بخلل في هرمونات الغدة الدرقية تعد من الأمور المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وايضا تزيد من فرص التعرض للإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية، ولذا يجب القيام بالحد من التعرض للخلل.



هل تعلم أن بعض الأشخاص يصصابون بارتفاع الدهون الثلاثية والكولسترول نتيجة للتأثير السلبي لتناول بعض الأدوية كحبوب منع الحمل، أو استخدام المنشطات.



وقدمت وزارة الصحة العلاج الأمثل لإرتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، ومن أبرزها:

-التخلص من الوزن الزائد.



-الحصول علي تغيرات في النمط الحياتي اليومي، كممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي.



-القيام بتناول الأدوية حسب الجرعة التي يحددها الطبيب.



-الإبتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

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