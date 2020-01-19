تعرف علي أهم طرق علاج حروق الدرجة الثالثة

حروق الدرجة الثالثة هى أخطر أنواع الحروق، حيث تحتوى بشرتك على 3 طبقات، يحدث حرق من الدرجة الثالثة عندما يتم حرق جميع الطبقات الثلاث، وقد يؤدى ذلك إلى تلف العظام والعضلات، وفقاً لما ذكره موقع "Drugs"، وفى السطور التالية نتعرف على كيفية حدوث حروق الدرجة الثالثة ومخاطرها وأعراضها وعلاجها.

أسباب حروق الدرجة الثالثة

التعرض المباشر للحرارة لفترة طويلة هو السبب الأكثر شيوعا لحروق الدرجة الثالثة.

يتضمن ذلك ملامسة الأشياء الساخنة أو اللهب مثل المكواة أو المقلاة أو السجائر أو الألعاب النارية.

ما يلي قد يؤدي أيضًا إلى حرق من الدرجة الثالثة:

-المواد الكيميائية القاسية، مثل منتجات التنظيف، وحمض بطارية السيارة، أو البنزين.

-البرق، أو الأسلاك الكهربائية التالفة أو المخارج الكهربائية.

-الماء الساخن أو البخار.

علامات وأعراض حروق الدرجة الثالثة

-قد تكون بشرتك بيضاء أو سوداء أو بنية.

-غالبًا ما يكون هذا النوع من إصابات الحروق مؤلمًا بسبب تلف الأعصاب.

علاج حرق الدرجة الثالثة

يمكن استخدام الأدوية لتخفيف الألم أو منع الإصابة أو المساعدة في التئام الحروق.

قد تزيل الجراحة الأنسجة التالفة أو تحل محل الجلد المفقود أو تغطيه، أو تخفف الضغط وتحسن تدفق الدم.

يمكن للجراحة أن تساعد في منع العدوى وتقليل وتحسين الشفاء.

يمكن للجراحة أيضًا تحسين مظهر بشرتك وتقليل التندب.

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طرق العناية بحروق الدرجة الثالثة

-اغسل يديك بالصابون والماء وأزل الضمادات القديمة.

- قد تحتاج إلى نقع الضمادة في الماء قبل إزالتها حتى لا تلتصق بالجرح.

-قم بتنظيف المنطقة المحروقة برفق يوميًا بالماء والصابون المعتدل، واتركها حتى تجف.

- ابحث عن أي تورم أو احمرار حول الحرق، لا تحاول إزالة البثور المغلقة، لأن هذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

-ضع الكريم أو مرهم على الحرق باستخدام قطعة قطن، ضع ضمادة غير لاصقة على الحرق.

-لف طبقة من الشاش حول الضمادة لتثبيتها في مكانها.

-استخدم ضغطًا لطيفًا لبضع دقائق في حالة حدوث نزيف.

-ارفع ذراعك أو ساقك المحروقة أعلى مستوى قلبك كلما استطعت، هذا سوف يساعد في تقليل التورم والألم.

- ادعم ذراعك أو ساقك المحترقة على الوسائد أو البطانيات للحفاظ على ارتفاعها بشكل مريح.

العلاج الطبيعي بعد حروق الدرجة الثالثة

قد لا تعمل العضلات والمفاصل جيدًا بعد حروق من الدرجة الثالثة.

يعلمك المعالج التدريبات للمساعدة في تحسين الحركة والقوة وتخفيف الألم.

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