شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات نقصها فى الجسم يسبب تساقط الشعر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط شعر مشكلة يتعرض لها الكثيرون، وهذا الأمر يتسبب في شعور الأشخاص بالإحراج الشديد والسعي وراء الوصول إلي أفضل النتائج للتخلص من هذا التساقط بشتي الطرق، وهذا ما سننتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، حيث أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من تساقط الشعر، وذلك وفقا لموقع "nutritionexp".

كما أوضح التقرير أن بعض الأشخاص يعانون من تساقط الشعر نتيجة فقدان الجسم للعديد من العناصر والفيتامينات الهامة، وأيضا تلعب الوراثة من قبل الأسرة دور كبير في هذا الأمر حيث أن هناك بعض العائلات التي تعاني من تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

ولذا عليك التعرف علي أفضل العناصر الغذائية التي يجب تناولها باستمرار للحد من تساقط الشعر، ومنها:

-الحديد

إذا كنت تعاني من نقص الحديد في الجسم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر، ولكن عليك فحص نسبة الحديد في جسمك أولا ثم قم تناول الأقراص البديلة، والأطعمة الغنية به كالسبانخ واللحوم الحمراء والكبدة، فإذا تناولتهم باستمرار ستحصل علي شعر صحي وقوي.

-الزنك

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يبدو أن الزنك عنصر غذائي رائع للمساعدة في منع وعلاج تساقط الشعر، حيث كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر فهم يعانون أيضًا مستويات منخفضة من الزنك، ولذا يجب تناوله عن طريق الطعام مثل البقوليات والبيض والسبانخ واللحوم الخالية من الدهون.

-فيتامين أ

الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) تميل إلى أن تكون غنية بالبيتا كاروتين، هذه المادة التي يحتاجها الشعر، كما أن الأطعمة الغنية بهذه العناصر تساعد في تقوية الشعر، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بالسرطان، ولذا أكثر من تناول الجزر، والبرتقال، والسبانخ والبطاطا.

-فيتامين د

يعد فيتامين د من العناصر الهامة لصحة الشعر، فعند التعرض لنقص في نسبته فهذا الأمر يتسبب في تساقط الشعر، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به، ومنها التونة والسلمون وصفار البيض والحليب والبرتقال.