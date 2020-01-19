شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أبرز أسباب الإصابة بالقرحة الهضمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وبطانة المعدة عبارة عن طبقة من الخلايا الخاصة والأغشية المخاطية، الأغشية المخاطية تمنع المعدة والاثنا عشر من التلف بواسطة الإنزيمات الحمضية والجهاز الهضمي.

وإذا كان هناك انقطاع في البطانة مثل القرحة، يمكن أن تتلف الأنسجة الموجودة تحت البطانة بواسطة الإنزيمات وحمض التآكل، إذا كانت القرحة صغيرة ، فقد تكون هناك بعض الأعراض الجرح يمكن أن يشفي من تلقاء نفسه، وفقا لما ذكره موقع drugs الطبى.



قرحة الهضمية

وإذا كانت القرحة عميقة ، فقد تسبب ألما خطيرا أو نزيفا، نادرا ، قد تأكل الأحماض في عصارات الجهاز الهضمي تماما من خلال جدار المعدة أو الاثني عشر، القرحة الهضمية شائعة جدا تصبح أكثر شيوعا مع تقدم العمر.

ويعتقد أن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري تسبب معظم القرحة الهضمية، هذه البكتيريا تسبب التهاب في بطانة المعدة، هذا ربما يجعل بطانة عرضة للخطر .

سبب شائع آخر للقرحة هو استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الأسبرين ، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تمنع تكوين بعض البروستاجلاندين. البروستاجلاندين عبارة عن مواد كيميائية تساعد عادة على الحماية من القرحة، مع البروستاجلاندين أقل ، من المرجح أن تتشكل القرحة.

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الأعراض

معظم الناس الذين يعانون من القرحة يشكون من ألم حارق أو نخر في الجزء العلوي من البطن، يحدث هذا عادة عندما تكون المعدة فارغة، قد تكون هذه الأعراض أسوأ في الليل أو عند الاستيقاظ، ومع ذلك ، قد يتفاقم ألم بعض الناس عند تناول الطعام.



اعراض القرحة الهضمية

تشمل الأعراض الأخرى:

غثيان، قيء، فقدان الشهية، الانتفاخ، التجشؤ، فقدان الوزن، قد يتم تخفيف بعض هذه الأعراض عن طريق تناول مضادات الحموضة دون وصفة طبية أو تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الحمضية.

بشكل عام ، تزداد الأعراض سوءًا مع نمو القرحة ، أو إذا ظهرت أكثر من قرحة، في الحالات الأكثر شدة ، قد تنزف القرحة أو تمتد إلى عمق جدار المعدة أو الأمعاء، نزيف من القرحة الكبيرة يمكن أن تهدد الحياة، قد يظهر الدم في القيء، قد يبدو أحمر أو أسود ، أو يشبه القهوة، قد يظهر الدم أيضًا في البراز ، والذي سيبدو غامقًا أو أسودًا.