طريقة مبتكرة لتحديد متلازمة التعب المزمن.. تعرف عليها!

الأحد 19 يناير 2020

ابتكر علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية اختبارا يمكن بواسطته الكشف عن متلازمة التعب المزمن عند البشر.



وذكرت مجلة "PNAS"، أن العالم رون ديفيس أكد أن هذا المرض غالبا ما يسمى بالخيال ، لكن عدد المرضى الذين يعانون من نفس الشكوى يزداد والأطباء يستبعدون إصابتهم بهذا المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشكاوى لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن، هي نفسها تقريبا: تشنجات متكررة وأرق وصداع وتعب. وبقي الخبراء عاجزين عن فهم سبب هذه الأعراض، لكن معظمهم يميلون إلى أن السبب يحمل طابعا نفسيا.

Advertisements

وخلص العلماء، بعد اختبارات عديدة، إلى أن أعراض (متلازمة التعب) تنشأ من نوع من "التشويش" في الجهاز العصبي. تبدأ بسببه العمليات الالتهابية في الجسم وتنتقل بعدها إلى النخاع الشوكي.

ووجد العلماء أن خلايا الأشخاص المرضى تتفاعل بشكل سيء مع مختلف مصادر الاجهاد مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

وقد استطاع الباحثون العثور على وسيلة لتحديد المرض، بإسقاط عدة عشرات من الأقطاب الكهربائية الدقيقة وسط المغذيات في الخلايا وقاسوا التغيير في مقاومتها لدى ظهور الأملاح في تكوينها. أي كلما تغيرت نسبة الأملاح، زادت استجابة الخلايا لمصدر الإجهاد، ما يعني أن الشخص يعاني من متلازمة التعب المزمن.

واتضح أن دقة نتائج التجربة تقارب 100%، بعد إجرائها على مجموعة من الأشخاص، ومع ذلك لا يزال العلماء عاجزين عن تقديم إجابة واضحة عن سبب استجابة الخلايا المناعية للإجهاد بهذه الطريقة.