إنترسك 2020 بدبي.. منصة عالمية لتعزيز الأمن ومكافحة الحرائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي فعاليات الدورة 22 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسك"، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشكل معرض "إنترسك" منصة رائدة تقدّم للعارضين والزوار أحدث المنتجات والتقنيات في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، حيث ستشهد نسخة عام 2020 مشاركة سبع مجموعات من المنتجات، خاصة منصات عرض طائرات التحكم عن بعد، بالإضافة إلى العديد من العروض الحية والفعاليات.

وشهدت دورة عام 2019 مشاركة 1200 عارض من 135 دولة، كما سجّل المعرض رقما قياسيا باستقطابه 34,800 زائر، حضروا للاطلاع على أحدث الحلول في مجال الأمن والحماية من الحرائق.