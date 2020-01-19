تعرف علي أهم أسباب اعتلال شبكة العين

شبكية العين هي الجزء داخل العين الذي يستشعر الضوء، الأمراض المختلفة يمكن أن تسبب اعتلال الشبكية، يمكن أن يكون هناك فقدان جزئي أو كامل للرؤية، يمكن أن يتطور اعتلال الشبكية ببطء أو فجأة ، ويمكن أن يتحسن من تلقاء نفسه أو يؤدي إلى ضرر دائم، وتحتوي شبكية العين على العديد من الأوعية الدموية، تشوهات في هذه الأوعية هي سبب رئيسي لاعتلال الشبكية.



ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك عدة أنواع من اعتلال الشبكية، منها ما يلى:



اعتلال الشبكية الخداجى: يحدث في بعض الأطفال الرضع الذين يولدون قبل الأوان أو عند انخفاض الوزن عند الولادة، عندما يولد الطفل مبكرًا جدًا ، لا يتوفر لدى الأوعية الدموية في شبكية العين الوقت الكافي للنمو بشكل صحيح، في المراحل المبكرة ، لا توجد سوى تغييرات طفيفة وليس هناك أعراض واضحة، في المراحل الأكثر تقدمًا ، يمكن أن تصبح شبكية العين منفصلة ، مما يسبب العمى.

اعتلال الشبكية السكري: اعتلال الشبكية السكري يتطور عند الأشخاص المصابين بالنوع الأول أو السكري من النوع الثاني، يستغرق سنوات لتطوير، هناك نوعان من اعتلال الشبكية السكري لديهم القدرة على تقليل الرؤية.



اعتلال الشبكية غير التكاثري : تتدهور الأوعية الدموية في شبكية العين، يمكن أن تصبح الأوعية الدموية المتدهورة مسدودة أو مشوهة، تتسرب السوائل والدهون والبروتينات من الأوعية الدموية غير الطبيعية، يمكن جمع السوائل في شبكية العين، هذا التورم يضعف الرؤية الحادة.



في اعتلال الشبكية التكاثري ، تنمو الأوعية الدموية الجديدة غير المستقرة من الناحية الهيكلية على سطح الشبكية، هذه الأوعية الدموية غير المستقرة تسبب نزيف خفيف متكرر. يسبب النزيف تهيج موضعي وتندب، يمكن أن يسبب اعتلال الشبكية التكاثري انفصال الشبكية، هذا هو فصل طبقات الشبكية، إنها واحدة من أخطر عواقب اعتلال الشبكية التكاثري، الزجاجي هو الجل الصافي بين العدسة والشبكية. نزيف مفاجئ في الجسم الزجاجي يمكن أن يحجب الرؤية ، وغالبًا ما يحدث فجأة.

اعتلال الشبكية الناجم عن ارتفاع ضغط الدم: يحدث اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم يسبب تشوهات الأوعية الدموية، قد تشمل التشوهات س

ماكة الشرايين الصغيرة وانسداد الأوعية الدموية في شبكية العين والنزيف منها، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والشديد إلى تورم العصب البصري، الأشخاص المصابون بهذا المرض في كثير من الأحيان ليس لديهم أعراض في المراحل المبكرة. قد يتم اكتشافه خلال فحص العين الروتيني.



اعتلال الشبكية المصلي المركزي: يبدأ اعتلال الشبكية المصلي المركزي لأسباب غير مفهومة جيدًا، في هذه الحالة ، يتراكم السائل في الغشاء خلف الشبكية، تتسرب السوائل بين طبقات الشبكية وتتسبب في الانفصال، هذا يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو ضعف الرؤية الليلية.

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