شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ يضرب «الواتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتساب، اليوم الأحد، من عطل مفاجئ يضرب التطبيق. وذكر موقع داون ديتكتور إلى أن تطبيق «واتسآب» تعرض لعطل مفاجئ في نسخته العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس» على هواتف «آيفون» و«ويندوز موبايل».

وأوضح الموقع أن الشكوى تضمنت عدم إتمام عملية إرسال الصور ومقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية أو الملفات المرفقة بشكل عام. ​ومن جانبه لم يصدر أي رد رسمي من شركة فيسبوك المالكة للواتساب أو المسؤولين عن التطبيق لتوضيح سبب العطل. كما أظهرت الخريطة الخاصة بالدول التي تعرضت للعطل، فظهر أن معظمها في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا والهند وماليزيا.