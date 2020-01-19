شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هذا التحليل يكشف إصابتك بمرض البورفيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيس اختبارات البورفيرين مستوى البورفيرين في دمك أو بولك أو برازك، والبورفيرينات عبارة عن مواد كيميائية تساعد في خلق الهيموجلوبين، ومن الطبيعي أن يكون لديك كمية صغيرة من البورفيرين في دمك وسوائل الجسم الأخرى، ولكن إذا كانت نسبته كبيرة، فقد يعني ذلك أن لديك مرض البورفيريا، وهو اضطراب نادر يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، وفقاً لموقعي "Medline plus" و Health line”". البورفيريا تنقسم عادة إلى فئتين:-البورفيريات الحادة، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي وتسبب أعراض فى البطن. البورفيريا تنقسم عادة إلى فئتين:-البورفيريات الحادة، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي وتسبب أعراض فى البطن.

-البورفيريات الجلدية والتي تسبب أعراض فى الجلد عندما تتعرض لأشعة الشمس.

بعض البورفيريا تؤثر على كل من الجهاز العصبي والجلد.

استخدامات تحليل البورفيرينتستخدم اختبارات البورفيرين لتشخيص البورفيريا أو مراقبتها.

قد تحتاج إلى اختبار البورفيرين إذا كنت تعاني من أعراض البورفيريا،هناك أعراض مختلفة لأنواع مختلفة من البورفيريا.

أعراض البورفيريا الحادة- ألم البطن.

- الإمساك.

- قئ و غثيان.

-البول الأحمر أو البني.

-وخز أو ألم في اليدين أو القدمين.

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-ضعف العضلات.

-ارتباك.

-الهلوسة.

أعراض البورفيريا الجلدية-فرط الحساسية لأشعة الشمس.

-بثور على الجلد عندما تتعرض لأشعة الشمس.

-احمرار وتورم على الجلد المكشوف.

-التغييرات في لون البشرة.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار البورفيرين إذا كان لدى أحد أفراد عائلتك البورفيريا، معظم أنواع البورفيريا موروثة، وهذا يعني أن الحالة تنتقل من الأبوين إلى الطفل.

نتائج تحليل البورفيرينيتراوح المعدل الطبيعي لاختبار البول البورفيرين لمدة 24 ساعة ما بين 50 إلى 300 ملليجرام، على الرغم من اختلاف النتائج بين المختبرات المختلفة.

يمكن أن تشير نتائج الاختبارات غير الطبيعية إلى سرطان الكبد أو التهاب الكبد أو التسمم بالرصاص أو أحد أشكال البورفيريا المختلفة.

إذا تم العثور على مستويات عالية من البورفيرين في دمك أو بولك أو برازك ، فمن المحتمل أن يطلب مقدم الرعاية الصحية المزيد من الاختبارات لتأكيد التشخيص ولاكتشاف نوع البورفيريا التي لديك.

في حين لا يوجد علاج للبورفيريا، إلا أنه يمكن تحسين الحالة، يمكن لبعض التغييرات والأدوية المساعدة في منع أعراض ومضاعفات المرض.