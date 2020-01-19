شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أول اختبار يمكنه اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من المركز الألماني لبحوث العدوى أول اختبار تشخيصي للكشف عن فيروس كورونا الصيني الجديد، والذي من المحتمل أن ينتشر على مستوى العالم، والذى يعد حتى الآن أول اختبار تشخيصي عالمي لفيروس كورونا ، وهو متاح للعامة، حيث يمكن الآن اكتشاف الفيروس في المختبر، الذي ظهر لأول مرة في ووهان بالصين، ويمكن أن يسبب التهاب رئوي حاد

وقال الباحث في الدراسة كريستيان دروستن ، مدير معهد علم الفيروسات في الحرم الجامعي في الحرم الجامعي في ألمانيا: "الآن قد أصبح هذا الاختبار التشخيصي متاحًا على نطاق واسع ، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نتمكن من تشخيص الحالات المشتبه فيها بشكل موثوق".

وأضاف : "سوف يساعد ذلك أيضًا العلماء على فهم ما إذا كان الفيروس قادرًا على الانتشار من إنسان لآخر، وهذه خطوة مهمة في مكافحتنا لهذا الفيروس الجديد".

تم تطوير الاختبار من قبل باحثين من المركز الألماني لبحوث العدوى " German Centre for Infection Research" ، وهو الآن أول اختبار تشخيصي عالمي لفيروس كورونا تم إتاحته للجمهور.

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وبعد نشره على الإنترنت من قبل منظمة الصحة العالمية ، سيكون بروتوكول الاختبار بمثابة دليل للمختبرات ، كما حذرت منظمة الصحة نصيحة للمسافرين الذين يزورون الصين في أعقاب تفشي فيروس كورونا كورونا في البلد المجاور.

وكشفت الصين اليوم الأحد، عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوى الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، مما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمرى الجديد الذى يُسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وبالأرقام المعلنة اليوم يرتفع إجمالي عدد المصابين في الصين إلى 62 مصابا، وجميعهم في ووهان بوسط البلاد، وتُوفي اثنان جراء الإصابة بالفيروس.

العلامات والأعراض السريرية للفيروس الصينى هي، الحمى بشكل أساسي مع وجود عدد قليل من المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفس، ولكن لايزال وضع انتقال الفيروس حتى واضح حتى الآن، ومع ذلك ، لا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة على انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.