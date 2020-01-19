انطلاق المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية في دبي

انطلقت في دبي، الأحد، أعمال المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية الذي يقام برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وينظمه المركز العربي للدراسات الجينية التابع للجائزة.

يشارك في المؤتمر 400 من الباحثين والعلماء والأطباء المختصين بعلوم الوراثة البشرية من أنحاء العالم، ومن المقرر أن يستمر 3 أيام.

ويناقش المؤتمر، الذي ينظمه المركز العربي للدراسات الجينية كل عامين، في نسخته الثامنة هذا العام موضوع "علم الوراثة السريري"، حيث يركز برنامجه العلمي على الجوانب الوراثية لاضطرابات النمو العصبي والاضطرابات الأيضية وعلم التشوه الجسدي وعلم الوراثة السكاني وعلاقته بالأمراض بهدف خلق منصة لتبادل العلوم والخبرات المتنوعة في مجال علم الوراثة في العالم العربي.





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وقال الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: "على مر السنين لم يكن هذا المؤتمر بمثابة نقطة التقاء لعلماء الوراثة في العالم فحسب، بل كان منبرا للحوار وتبادل وجهات النظر بينهم، حيث وفر إلهاما للعديد من الشباب العرب الباحثين للتخصص في هذا المجال".

وتقدم آل علي بالشكر إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، راعي جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية على دعمه لجميع فعاليات المركز.





وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر 4 محاضرات قدمها نخبة من الخبراء، حيث تحدث الدكتور بيار زلوعة، أستاذ علم الوراثة في الجامعة الأمريكية في لبنان، في محاضرة حملت عنوان "السكان والسكري" عن التفاعل بين الجينات والبيئة، بينما تحدثت الدكتورة عائشة موتالا، رئيسة قسم السكري في كلية الطب بجامعة نيلسون مانديلا، عن "عبء السكري والاضطرابات الأيضية في أفريقيا".



واختتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة عامة للدكتورة رنا دجاني، خبيرة علم الوراثة للسكان الشركسيين والشيشان في الأردن، تحدثت خلالها عن مواضيع متنوعة، منها "النساء في العلوم والتعليم" و"أساليب التعلم وريادة الأعمال الاجتماعية".



وتضمن برنامج المؤتمر تقديم العديد من العروض والملصقات البحثية والنقاشات المفتوحة، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي شارك فيه عدد من كبريات شركات التقنية الحيوية.