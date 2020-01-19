أهم المشروبات التي يفضل تناولها تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات لصحة الجنين

القاهرة - لايف ستايل
تحتار العديد من السيدات في فترة الحمل، في أهم المشروبات التي يفضل تناولها، والتي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها، والحفاظ على نمو الجنين بشكل صحي.
- الألبان
يفضل لجميع السيدات الحوامل خلال هذه الفترة تناول الحليب لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين ب 12 والبروتين الذي يساعد في نمو الطفل الذي لم يولد بعد بشكل أفضل.
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- الليمون
يساعد تناول عصير الليمون خلال فترة الحمل في منع الغثيان ويزيل السموم من جسمك، مما يساعدك على البقاء في مزاج أفضل خلال فترة الحمل.
- الجزر
يساعدك تناول عصير الجزر يوميًا فى الحصول على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين إنتاج الخلايا، ونمو الطفل بصحة جيدة.
- الفواكه الطبيعية
يفضل تناول العصائر من الفواكهه الطبيعية دون إضافة أى شيء بها، وذلك للحصول على الفائدة بشكل كامل.
- الماء
يجب على الجميع، وليس الحوامل فقط تناول المياه بشكل دائم على مدار اليوم حتى يحصل الجسم على القدر الذى يحتاجه، كما تمنع أيضًا ظهور تمددات الجلد.
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