فيديو مزيج مدهش من الشاي الاخضر وحليب اللوز لتخسيس الوزن وازالة السموم

يبدأ ملايين الاشخاص نهارهم بتناول كوب من الشاي الساخن، البعض منهم يضيف العسل، والبعض الآخر لا يضيف شيئاً، وهناك عدد منهم يفضلون الشاي الأخضر على الشاي الأسود، وهؤلاء الأشخاص يعلمون تماماً أن الشاي مفيد وصحي، ولكن لا يعرف الجميع فوائد الشاي الأخضر، وإضافة إلى ذلك لم يسمع عدد منهم بما يسمى بالنظام الغذائي الذي يعتمد على الشاي، وهذا النظام الغذائي يتضمن الشاي الأخضر وحليب اللوز.

وهذا النظام الغذائي مشهور للغاية بين الأشخاص الذين يريدون فقدان الوزن أو المحافظة على وزنهم الطبيعي. فمزيج حليب اللوز والشاي الأخضر ليس جيد المذاق فحسب وإنما كذلك يعطي الشعور بالشبع ومزيج رائع لتنظيف الجسم وتخليصه من السموم.

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وهذا النظام الغذائي سوف يساعدك على فقدان ما بين نصف إلى 2 كلغم يومياً (السوائل الزائدة في الجسم).

محظورات: الأشخاص الذين لديهم حساسية ضد اللوز، ومرضى الكلى والذين يعانون من حصى المرارة وضغط الدم المنخفض ينبغي الحذر من تناول هذا المزيج. كما أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا المشروب.

لتحضير هذه الوصفة:

أنت بحاجة إلى لتر ونصف من حليب اللوز، وملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر العضوي. ويمكنك شراؤه من محلات بيع الأطعمة الصحية ولا تستخدمي الشاي الأخضر المجفف إطلاقاً لأنه يحتوي على مكونات سامة. ويفضل كذلك أن تصنعي بنفسك حليب اللوز لأن ذلك النوع الموجود في محلات السوبر ماركت يكون محلى بالسكر.

اغلى حليب اللوز واتركيه يبرد إلى حوالي درجة 70 درجة مئوية (وهذا مهم لأنه لا يجب أن يصل الحليب الى درجة الغليان بل يفضل أن يكون ساخناً). ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر.

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غطي المزيج واتركيه ينقع لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه واشربيه. اشربي كوباً من هذا المزيج كل ساعتين. وهذا المشروب يتم امتصاصه جيداً لأن الشاي الأخضر يسهل هضم حليب اللوز وهذا الأخير يقلل من آثار الكافيين.

وفي غضون ذلك الوقت اشربي الماء النقي وليس المياه الغازية، اشربي حوالي لترين من الماء في اليوم لأن هذا المشروب مدر قوي للبول ويحافظ على توازن الماء في الجسم.

ولن تشعري بالجوع لأن المشروب يعطي الشعور بالشبع طوال اليوم.

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