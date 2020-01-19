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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. المسكنات ليست مناسبة لكل الفئات العمرية والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن المسكنات ليست مناسبة لكل الفئات العمرية؛ فعلى سبيل المثال لا يجوز أن يتعاطى الأطفال دون 12 سنة المادة الفعالة (حمض الأسيتيل ساليسيليك) المعروفة تجارياً باسم (الأسبرين).
وبدلاً من ذلك ينبغي لهؤلاء الأطفال تعاطي المسكنات المحتوية على المواد الفعالة: باراسيتامول أو إيبوبروفين أو نابروكسين، كما لا يجوز تعاطي مادة "تريبتانات" المعالجة للصداع النصفي بدون وصفة الطبيب.
وبشكل عام تسري القاعدة التالية على الأطفال والبالغين على حد سواء: بدون استشارة الطبيب لا يجوز تعاطي المسكنات لمدة تزيد عن 3 إلى 4 أيام متواصلة، كما لا يجوز تعاطيها لمدة تزيد عن 10 أيام في الشهر.
ومن ناحية أخرى يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى بدلاً من المسكنات، فعلى سبيل المثال يمكن مواجهة الصداع من خلال الإكثار من شرب الماء، لأن الصداع يرجع في كثير من الحالات إلى نقص السوائل بالجسم. كما يمكن محاربة التوتر النفسي بواسطة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.
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