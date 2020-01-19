شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين؟ والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 تشقق الكعبين مشكلة شائعة تشكو منها النساء أكثر من الرجال. وإلى جانب مظهرها يمكن أن تسبب التشققات العميقة آلاماً.

وتحدث هذه التشققات نتيجة عدة أسباب، من بينها التغذية غير الصحية، وكثر المشي والوقوف، أو ارتداء أحذية غير صحية للقدم. إليك أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين: * زيت جوز الهند من أفضل مرطبات الجلد الطبيعية والتي تزوده بالمغذيات ومضادات الالتهاب. Advertisements * هريس الأفوكادو والموز علاج فعّال لتشقق الكعبين. ضع الهريس 20 دقيقة على القدم. * العسل من أفضل العلاجات الطبيعية للبكتريا والفطريات إلى جانب أنه يغذي الجلد بالمعادن. * زيت الزيتون غني بمضادات الالتهاب والدهون الصحية التي ترطب البشرة.

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