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شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة للإصابة بسرطان المبيض.. ما هي؟ والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
يتعرض آلاف النساء حول العالم لخطر الموت بسبب الإصابة بسرطان المبيض دون إدراكهن لذلك في وقت مبكر.
ويعد سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وأسرعها فتكا، ولكن اكتشافه في مرحلة مبكرة ينقذ حياة نحو 90% من المصابات به.
وفيما يلي 7 علامات تحذيرية للإصابة بسرطان المبيض:
1- الانتفاخ
يعاني الكثير منا من الانتفاخ بشكل منتظم، ولكننا نتحدث هنا عن الانتفاخ المزمن، الذي لا يزول بعد التخلص من البراز أو بعد مرور بضع ساعات على تناول الطعام.
2- ألم مستمر في منطقة البطن أو الحوض
3- الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام
4- الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان
5- آلام الظهر
6- التغيرات المتفاوتة في البراز
7- فقدان الوزن غير المبرر
تجدر الإشارة إلى أن دراسة جديدة وجدت أن النساء المصابات بالعقم أو اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 18%، ولا سيما سرطان الرحم والمبيض.
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