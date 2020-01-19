شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من تشقق الكعبين؟.. إليك هذه العلاجات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني الكثيرون، لاسيما النساء، من مشكلة تشقق الكعبين، فإلى جانب مظهرها يمكن أن تسبب التشققات العميقة آلاماً. وتحدث هذه التشققات نتيجة عدة أسباب، من بينها التغذية غير الصحية، وكثر المشي والوقوف، أو ارتداء أحذية غير صحية للقدم.

إليك أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين:

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* زيت جوز الهند من أفضل مرطبات الجلد الطبيعية والتي تزوده بالمغذيات ومضادات الالتهاب.

* العسل من أفضل العلاجات الطبيعية للبكتريا والفطريات إلى جانب أنه يغذي الجلد بالمعادن.

* زيت الزيتون غني بمضادات الالتهاب والدهون الصحية التي ترطب البشرة.