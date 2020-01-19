مكملات زيت السمك تحسن خصوبة الرجال

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رويترزالأحد 2020/1/19 03:49 م بتوقيت أبوظبي
مكملات زيت السمك تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 - أرشيفية
كشفت دراسة جديدة عن أن الرجال الذين يتناولون مكملات زيت السمك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تتحسن خصوبتهم.
وبعد فحص بيانات 1700 شاب، خلص الباحثون إلى أن استهلاك مكملات زيت السمك ارتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصيتين وتحسن مستويات الهرمونات التي تسهم في خصوبة الرجال.
قالت تينا كولد جينسن، من قائدي فريق البحث، إنه "بينما يمكن لجميع الرجال الاستفادة من إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى وجباتهم الغذائية، فإن التأثير الأكبر سيكون من نصيب أولئك الذين يعانون من ضعف الحيوانات المنوية".
وأضافت جينسن، وهي أستاذة بجامعة جنوب الدنمارك في أودنسي، في تقرير نشر في دورية (نيتورك أوبن): "هذه الأنواع من الأحماض الدهنية ضرورية للخصوبة".
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