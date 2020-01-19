شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فيتامينات لا تفرط فى تناولها.. قد تسبب أضراراً لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول كثير من الناس المكملات الغذائية كمصادر بديلة للفيتامينات والمعادن المهمة، لكن الإفراط فى المكملات الغذائية يمكن أن يضر صحتك، وتُظهر بعض الدراسات أن الطعام هو أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والمعادن، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار الإفراط فى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي. 4 فيتامينات لا تفرط فى تناولها قد تسبب أضراراً 1- الحديد والنحاس 4 فيتامينات لا تفرط فى تناولها قد تسبب أضراراً 1- الحديد والنحاس

يلعب الحديد دورًا رئيسيًا لتعويض المعدن الذى يحتاجه الجسم بالنسبة للنساء في دورات الحيض والحمل، لكن توصيات الحديد بعد انقطاع الطمث تقل بشكل ملحوظ.

على الرغم من أن منظمات الصحة توصى بتناول أقل (8 ملج يوميا بعد سن 50) لا يزال العديد من النساء بعد انقطاع الطمث تتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد والنحاس.

ربطت إحدى الدراسات الحديد الزائد والنحاس بزيادة حالات الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب.

إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا، فتخلص من الفيتامينات المتعددة بالحديد والنحاس إلا إذا طلب منك الطبيب أخذها.

2- بيتا كاروتين

بيتا كاروتين وفيتامين أ – من الفيتامينات الهامة لصحة العين، لكن ارتبط الإفراط فى فيتامين أ مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وزيادة خطر الوفاة بشكل عام.

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يمكنك استبدال المكملات الغذائية بالأطعمة التى تحتوى على البيتا كاروتين مثل:البطاطا الحلوة والبطيخ والشمام والفلفل الأحمر والجزر والسبانخ.

3- فيتامين سي

عندما يفكر معظم الناس في تناول فيتامين (c) ، يفكرون في البرتقال، لكن تناوله كمكمل غذائى والإفراط فيه قد يسبب أضرار، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يتناولون أقراص فيتامين (سي) لديهم مخاطر أكبر لتطوير حصوات الكلى.

استمتع بالمأكولات الشهية للأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البابايا والفراولة والكرنب.

4- فيتامين د

نقص التعرض لأشعة الشمس يسبب نقص فيتامين د، لأن أفضل مصدر لفيتامين د هو الشمس، والتعرض الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالورم الميلانيني، فقد تكون هناك حاجة إلى مكملات فيتامين د.

يجب فحص مستويات فيتامين د من قبل طبيبك قبل تحديد الجرعة المناسبة، عندما تبدأ نظامك، خذ فيتامين (د) مع الدهون، حيث أن فيتامين (د) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه من الأفضل امتصاصه بوجود الدهون الغذائية.