فيديو معلوماتى.. ما هو الفيروس المخلوى التنفسى؟.. يشبه أعراض البرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروس المخلوى التنفسى من بين الفيروسات الخطيرة التى تصيب الجهاز التنفسى، والتى تشبه أعراض نزلات البرد، لكن إهمال علاجها قد يؤدى إلى إصابتك بالالتهاب الرئوى، وينتشر الفيروس بشكل كبير فى فصل الشتاء، لذا فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أعراض وأسباب الفيروس المخلوى التنفسى وطرق الوقاية من الإصابة به، وفقاً لموقع مؤسسة الرئة الأمريكية American lung association. س: ما الفيروس المخلوى التنفسي؟ - يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، والأطفال تقريبًا خلال أول عامين من العمر س: ما خطورة الفيروس المخلوى التنفسي؟ - يسبب التهابًا خطيرًا فى الرئتين، التهاب القصيبات. س: ما أعراض الفيروس المخلوى التنفسى؟ - احتقان وسيلان الأنف. - السعال الذى يشبه النباح، ويسبب تورم الأحبال الصوتية. -الحمى، إما درجة منخفضة أو عالية. -الصعوبة والصفير وسرعة التنفس. - تراجع جدار الصدر ووجود تجويف. -صعوبة فى الشرب. -الخمول أو التهيج. Advertisements -لون أزرق حول الفم والشفتين والأظافر. -انقطاع التنفس من أعراض التهاب القصيبات بين الأطفال. س: ما أسباب الفيروس المخلوى التنفسي؟ -ينتقل الفيروس أثناء السعال أو العطس من الشخص المصاب. -يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم أو فى كثير من الأحيان عن طريق العينين. س: ما طرق الوقاية من الفيروس المخلوى التنفسي؟ -تجنب الاتصال الوثيق أو التقبيل للأشخاص المصابين. -تجنب مشاركة الكؤوس أو الزجاجات أو الألعاب الملوثة بالفيروس. -غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد ملامسة المصاب.

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