مادة خطيرة في 'العلكة' تهدد حياتك.. فما هي؟

الأحد 19 يناير 2020

حذر خبراء من احتواء العلكة على عنصر شائع قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء الذي يهدد حياة المرضى المصابين به، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وقالت الدراسة، إن ثاني أكسد التيتانيوم، المضاف لبعض المنتجات الغذائية والذي يتوافر بكثرة في العلكة، والمايونيز، ويظهر باسم “E171” على الملصقات، يمكن أن يكون له تأثير ضار على بكتيريا الأمعاء الطبيعية، وهو ما قد يسبب كوارث صحية.

Advertisements

تأتي النتائج بعد أن أجرى فريق من جامعة سيدني دراسة على الفئران، ووجدوا أن تناول الطعام الذي يحتوي على عنصر التبييض E171، يمكن أن يضعف بعض وظائف القناة الهضمية، وهو ما يمكن أن يتطور إلى أمراض التهاب الأمعاء وحتى السرطان.

وزاد استخدام المادة في الأغذية والأدوية وحتى الملابس بشكل كبير خلال العقد الماضي، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية على سلامته، ولكن في الشهر الماضي، أعلنت فرنسا أنه سيتم حظر ثاني أكسيد التيتانيوم من المنتجات اعتبارًا من العام المقبل.

الجدير بالذكر أنه على المستوى العالمي، يُعد سرطان القولون والمستقيم هو النوع الثالث الأكثر شيوعًا من أنواع السرطان، ويشكل حوالي 10٪ من جميع الحالات السرطانية.