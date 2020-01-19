17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الصين

3 من المرضى في ووهان حالتهم خطيرة - أرشيفية

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد.



وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان، في بيان، إن 3 من المرضى حالاتهم خطيرة.

بالأرقام المعلنة الأحد، يرتفع إجمالي عدد المصابين في الصين إلى 62 مصابا، وجميعهم في ووهان بوسط البلاد. وتُوفي اثنان جراء الإصابة بالفيروس.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

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وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه إلى الآن ليس هناك "دليل واضح" على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.



لكن ظهور الفيروس يثير المخاوف، ففي هذا الوقت يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية، وفي دول أخرى مثل تايلاند واليابان.

وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة للصين إجراء اختبارات حمى على الوافدين.

وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان.