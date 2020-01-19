هاري وزوجته ميغان ماركل ليسا أول من يخرج عن عائلتهما الملكية

لندن - لايف ستايل
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، لا يعدان أول أفراد أسرة ملكية يخرجان من "عباءة الملكية"، فقد سبقتهما الأميرة السويدية مادلين في ذلك. ولفتت الصحيفة إلى أن مادلين، ابنة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، والمصنفة ثالثة على العرش السويدي بعد شقيقتها الكبرى الأميرة فيكتوريا، فضلت ترك بلادها والتوجه إلى نيويورك لتعيش حياة مختلفة.
وأضافت الصحيفة أن "مادلين غادرت إلى الولايات المتحدة حيث عملت في إحدى الجمعيات الخيرية التي أسستها والدتها الملكة سيلفيا، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها المحامي جوناس بيرجستروم، وفي نيويورك وقعت في حب الممول البريطاني الأمريكي كريس أونيل، الذي تزوجته في حفل أقيم في منزل العائلة المالكة، في قصر دروتنينغولم". وأنجبت مادلين ثلاثة أطفال هم ليونور، ونيكولاس، وأدريان وعاشت خارج السويد خلال الأعوام التسعة الماضية. وقالت "ميرور" إن مادلين كانت تعود إلى منزل العائلة المالكة لحضور الأحداث الملكية الهامة. وكان هاري وميغان أعلنا في وقت سابق أنهما تخليا عن مهامهما الملكية، وأنهما يتطلعان إلى أدوار أكثر تقدمية، وإلى الاستقلال المادي عن القصر.
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