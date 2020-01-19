شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت فى بيتك.. إزاى تعالج دهون البطن فى 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون البطن من المشاكل المزعجة التى يعانى منها البعض وتؤثر على حياتهم ونفسيتهم، وقد تكون دهون البطن نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة السمنة المفرطة، وهنا لا بد من المتابعة مع الطبيب واتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، مع ممارسة التمارين الرياضية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعدك على إنقاص الوزن ومنها:

نصائح لإنقاص الوزن

1:ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، حيث إنها تعمل على زيادة دهون البطن وزيادة الوزن عموما.

2: الإكثار من شرب المياه فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وطرد السموم من الجسم، كما أنها تحد من ظهور دهون البطن.

3: الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على كمية عالية من من الدهون والزيوت خصوصا الوجبات الجاهزة والمعجبنات، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى البطن.

4: تجنب تناول المشروبات الغازية، حيث إنها تحتوى على سكريات ومواد أخرى تساعد على ظهور الكرش وزيادة الوزن.

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5: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية ومنها الخضروات والفواكه، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحد من ظهور دهون الجسم.

6: تناول اللحوم الخالية من الدهون ومنها الأسماك واللحوم الحمراء والدجاج الخالى من الجلد.

7: من الممكن تناول الدهون الصحية وخصوصا المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، حيث إنها تحافظ على صحة الجسم وتحميه من ظهور الدهون فى البطن.

8: ممارسة التمارين الرياضية من أهم الطرق التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، لذلك ينصح بممارسة الرياضة يوميا حتى لو رياضة المشى.

9: من الممكن تقسم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وخالية من الدهون فذلك يساعد على رشاقة الجسم والتخلص من الدهون الزائدة به.