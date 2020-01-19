شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفيتامينات التى نحتاجها بعد بلوغ سن الـ50؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وهناك العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كلما تقدم الشخص في التقدم بالعمر، وخاصة بعد سن الـ50، ومنها: - الكالسيوم..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أنه مع التقدم فى السن يبدأ الجسم بفقدان نسبة من عنصر الكالسيوم، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرض العظام للكسور، أو التعرض للهشاشة، وأيضا يتسبب فى التعرض لبعض المضاعفات فى أعصاب الجسم، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية به، وأيضا أخذ الحبوب الغنية به.

- فيتامين ب12..

عند بلوغ الشخص لسن الخمسين يزداد فرص تعرضه لنقص في نسبة فيتامين ب12، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي وضحت دور هذا الفيتامين بالجسم، مشيره إلي أنه يساهم بشكل كبير في تكوين كرات الدم الحمراء، والخلايا العصبية بالجسم، ولذا عند التعرض لنقص في هذا الفيتامين يزداد فرص الإصابة بالأنيميا وأيضا مشاكل في أعصاب الجسم، ولذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به وأشهرها اللحوم الحمراء.

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- المغنيسيوم..هذا المعدن يعد من المعادن المهمة للجسم، فهو يساعد فى تكوين البروتين والحفاظ على صحة العظام، ويتنظم نسبة السكر بالدم، لذا عند التعرض لنقص فى نسبته يوداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به كالمكسرات والخضروات. - الأوميجا 3..

أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أنه بعد بلوغ سن الـ50 يتعرض بعض الأشخاص للتعرض لنفص فى نسبة الأوميجا 3، فهذا العنصر يحافظ علي صحة العين والمخ، والحيوانات المنوية عند الرجل، وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر، ولذا عليك الإكثار من تناول الأسماك، والمكسرات.

- الزنك..

يساعد عنصر الزنك فى الحفاظ على حاسة الشم، والتذوق، ويقلل فرص الإصابة والتعرض للعدوى، كما أنه يحافظ على صحة الحيونات المنوية عند الرجل، لذا عليك تناوله دائما وستجده فى اللحوم الحمراء والمكسرات والمحار.