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شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفيتامينات التى نحتاجها بعد بلوغ سن الـ50؟ والان مع تفاصيل الخبر
أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أنه مع التقدم فى السن يبدأ الجسم بفقدان نسبة من عنصر الكالسيوم، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرض العظام للكسور، أو التعرض للهشاشة، وأيضا يتسبب فى التعرض لبعض المضاعفات فى أعصاب الجسم، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية به، وأيضا أخذ الحبوب الغنية به.- فيتامين ب12..
عند بلوغ الشخص لسن الخمسين يزداد فرص تعرضه لنقص في نسبة فيتامين ب12، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي وضحت دور هذا الفيتامين بالجسم، مشيره إلي أنه يساهم بشكل كبير في تكوين كرات الدم الحمراء، والخلايا العصبية بالجسم، ولذا عند التعرض لنقص في هذا الفيتامين يزداد فرص الإصابة بالأنيميا وأيضا مشاكل في أعصاب الجسم، ولذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به وأشهرها اللحوم الحمراء.
أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أنه بعد بلوغ سن الـ50 يتعرض بعض الأشخاص للتعرض لنفص فى نسبة الأوميجا 3، فهذا العنصر يحافظ علي صحة العين والمخ، والحيوانات المنوية عند الرجل، وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر، ولذا عليك الإكثار من تناول الأسماك، والمكسرات.- الزنك..
يساعد عنصر الزنك فى الحفاظ على حاسة الشم، والتذوق، ويقلل فرص الإصابة والتعرض للعدوى، كما أنه يحافظ على صحة الحيونات المنوية عند الرجل، لذا عليك تناوله دائما وستجده فى اللحوم الحمراء والمكسرات والمحار.
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