استقرار سعر الدولار في السودان اليوم السبت!

الأحد 19 يناير 2020

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد، أمام الجنيه السوداني في تعاملات السوق الموازي غير الرسمي (السوداء) وعلى شاشة البنك المركزي السوداني.



وبقي سعر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 46.10 جنيه للشراء و46.33 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي السوداني قد بدأ الأسبوع الماضي تحريكا طفيفا بشكل يومي لأسعار الجنيه التي ظلت ثابتة لفترة طويلة.

وسجل الدولار سعرا شبه ثابت في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند عند 46.10 جنيه للشراء و46.33 جنيه للبيع، مقارنة بـ45.7 جنيه للشراء و45.92 جنيه للبيع في الأيام الماضية.

وبقي سعر الدولار عند 94 جنيها في تعاملات السوق السوداء، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

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ويتوقع متعاملون في السوق السوداء أن يقفز سعر الدولار إلى حدود 120 جنيها خلال 2020 نتيجة أزمة السيولة الأجنبية التي تمر بها البلاد.

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

وبحسب البنك المركزي السوداني، تراجع سعر اليورو إلى 51.11 جنيه للشراء مقابل 51.37 جنيه للبيع، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 59.98 جنيه للشراء مقابل 60.28 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 105 جنيهات، والإسترليني 121.8 جنيه.

وسجل الريال السعودي، وفق المركزي السوداني، 12.28 جنيه للشراء مقابل 12.35 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.55 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 151 جنيها للشراء و151.8 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 25.06 جنيه والدرهم الإماراتي 25.74 جنيه والدينار الكويتي 235.5 جنيه.