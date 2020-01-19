كيف تؤثر الحمية النباتية على فرص الحمل؟

الأحد 19 يناير 2020

يميل البعض إلى اتباع حمية نباتية خالية من المشتقات الحيوانية، لتجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة باللحوم.



ورغم أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون أمراً صحياً، لكن المهم على المرأة أن تحسن اختيار طعامها، خاصةً إذا كنت ترغب في الحمل والإنجاب.

وتحدثت صوفي ميدلين، أخصائية التغذية المسجلة والمختصة في التغذية لموقع نيت دوكتور عن النظام الغذائي النباتي والخصوبة والحمل.

هل تؤثر الخصوبة على الحمل؟

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اتباع نظام غذائي نباتي قد يكون له تأثير على فرص الحمل، لأن العناصر الغذائية الأساسية في الخصوبة يصعب الحصول عليها من نظام غذائي نباتي. ومع ذلك، لا يزال البحث في هذا المجال محدوداً، ومن خلال التأكد من تناول العناصر الغذائية المناسبة، يمكن التغلب على هذه العقبة.

وهناك بعض العناصر الغذائية التي يصعب العثور عليها في نظام غذائي نباتي والعديد منها مرتبط بالخصوبة، مثل فيتامين بي، وأحماض أوميغا 3، وحمض الفوليك.

هل النظام النباتي مفيد للخصوبة؟

يميل النظام الغذائي النباتي إلى أن يكون نظاماً صحياً، وبالتالي يمكن أن يفيد الخصوبة، لأن العناية بالصحة من العوامل الرئيسية في الحمل. ومع ذلك، فإن الاستغناء عن المجموعات الغذائية الرئيسية يهدد بنقص الفيتامينات.

هل هناك أي مخاطر محتملة؟

يعتقد خبراء أن تجنب المنتجات الحيوانية قد يؤثر على فرص الحمل، ورغم غياب دراسات مؤكدة لهذه المخاطر، إلا أن ارتباط بعض العناصر الغذائية بالحمل الصحي، يؤكد أهمية تناول المنتجات الحيوانية بالكامل أثناء الحمل.