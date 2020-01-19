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شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء لا يعرفها الكثيرون عن توسع الشعيرات الدموية والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
وفقاً للطبيب البريطاني منير سومجي، تعتبر الأوردة الخيطية، المعروفة طبياً باسم توسع الشعيرات، أحد المشاكل الصحية النادرة التي لا تؤثر سلباً على صحة الجسم العامة.
وتنشأ الأوردة الخيطية عبر تشكل مجموعات صغيرة من الأوردة الزرقاء أو الحمراء على الوجه أو الساقين، ويمكن أن تتسبب في حالات نادرة، بالشعور بالحرقة أو الحكة.
وفي لقاء له مع صحيفة إكسبرس البريطانية، تحدث الدكتور سومجي، عن ثمان نقاط هامة يجب أخذها بالاعتبار عند الإصابة بتوسع الشعيرات، على النحو التالي:
1- توسع الشعيرات قد يكون أمراً موروثاً عبر الأجيال في العائلة
2- يمكن أن ينتج توسع الشعيرات عن مرض الدوالي، ويجب معالجة السبب الجذري للتخلص منه.
3- توسع الشعيرات في الوجه هو عادة علامة على حالة صحية تدعى "التورد"، حيث تتوسع الأوعية الدموية أكثر من المعتاد.
4- يمكن معالجة توسع الشعيرات عبر تقنية "ميسوسليرو ثيرابي" وهي عبارة عن حقنة خاصة تعمل على التخلص من الأوردة المتوسعة.
5- يوصي الدكتور سومجي بعلاج الليزر الذي يعمل على محو الأوردة الشعرية في الساق.
6- يمكن استخدام تقنية الليزر النبضي، وهو طريقة خاصة لعلاج توسع الشعيرات خلال جلسة واحدة.
7- تساهم العناية بالبشرة وعدم تقشير الوجه، في منع ظهور الأوردة الخيطية.
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