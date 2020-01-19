يؤدي للهلوسة و«الدوخة».. استشاري يُحذر من إعطاء الأطفال هذا الدواء من أجل النوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر أستاذ مساعد واستشاري طب الأسرة الدكتور أسعد العرفة، من إعطاء الأطفال دواء “الهيستوب” من أجل النوم، ناصحًا بعدم إعطائهم الأوميغا 3 والفيتامينات، والمكملات الغذائية إذا لم يكن هناك حاجة طبية.
وقال “العرفة” في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”: “من الممارسات الخاطئة المنتشرة والتي تعتبر خطرة، إعطاء الطفل دواء الهيستوب من أجل النوم، لأنه دواء خطير على الطفل، حيث يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب آثار هلوسة وترنح ودوخة وعدم قدرة على التركيز، ويسبب مضاعفات للجسم في القلب والكبد وغيرها من أعضاء الجسم”.
وأضاف: “لا ينصح بإعطاء الطفل الأوميغا 3، إذا لم يكن هناك حاجة طبية، وينطبق ذلك على الفيتامينات والمكملات الغذائية”، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لا توصي بإعطاء الفيتامينات للأطفال الأصحاء والذين يتغذون بشكل جيد، مؤكدًا أنه “يجب التنويع في غذاء الطفل والتركيز على الغذاء الجيد والصحي”.
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